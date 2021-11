Die Polizei hat in der vergangenen Woche rund 120 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden auf einem Weihnachtsmarkt Verstöße festgestellt.

Covid-Kontrollen

Weihnachtsmarkt verstößt gegen CovidCheck-Regelung

Maximilian RICHARD

Die Polizei hat im Laufe der vergangenen Woche rund 120 Kontrollen im Zusammenhang mit den Covid-Auflagen durchgeführt. Im Fokus stand vorwiegend die CovidCheck-Regelung im Gastgewerbe und bei verschiedenen Veranstaltungen. So wurden unter anderem bei einem Weihnachtsmarkt Verstöße festgestellt.

Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall nennt die Polizei in ihrer Mittelung nicht. Es soll derweil wohl auch in mehreren Lokalen zu Fehlverhalten gekommen sein. Es wurde jeweils eine Strafanzeige beziehungsweise ein Bericht an die zuständigen Behörden erstellt. Einzelpersonen, die sich nicht an die Bestimmungen hielten, wurden indes gebührenpflichtig verwarnt.

