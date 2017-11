(nas) - Helle Lichterketten und -kugeln, daneben der Duft von Lebkuchen, „Gromperekichelcher“ und Glühwein und begeisterte Kinder, die ihre Runden auf der Eispiste auf dem Knuedler drehen.



Kurz: Unter dem Motto "Winterlights" ist die Hauptstadt ist in vorweihnachtliche Stimmung getaucht. Seit Donnerstag und noch bis Heiligabend laden denn auch sämtliche Weihnachtsmärkte – auf der Place de la Constitution, auf dem Knuedler, der Place d'Armes und der Place de Paris – die Besucher zum Verweilen ein.



Dort werden an 135 Ständen, die in der Stadt verteilt sind, neben kulinarischen Leckereien auch handgemachte Dekorationsartikel und Kleidung sowie Schmuck angeboten. Kinder werden unter anderem auf der Place d'Armes auf ihre Kosten kommen, wo ein Märchenwald aufgerichtet wurde und die Kleinen zum Entdecken und Spielen einlädt.



Gleich am Tag der Eröffnungen waren die Weihnachtsmärkte gut besucht.

Foto: Gerry Huberty

Der Nikolaus, ein Lichterfestival und Shopping



Ein weiteres Highlight für die jüngeren Besucher wird der Besuchs des Nikolaus am Sonntag, dem 3. Dezember, sein. Dieser wird gegen 13.30 Uhr mit dem „Houséker“ am Hauptbahnhof eintreffen und sich von dort zu Fuß in Richtung „Gëlle Fra“, Rue Philippe II bis hin zum Rathaus fortbewegen. Im Bahnhofsviertel macht er jedoch eine kleine Zwischenstation in der ZithaKlinik.



Zum Programm für die ganze Familie gehören neben zahlreichen Konzerten auch der Kinderspielsachenflohmarkt am 2. Dezember und der Flohmarkt am 3. Dezember in den Victor-Hugo-Hallen unter anderem auch das „Luxemburg Light Festival“, das vom 15. bis 17. Dezember stattfindet. Dieses wird in Form eines Rundgangs durch die Stadt organisiert, bei dem die Zuschauer verschiedene audiovisuelle Installationen, Videoprojektionen und interaktive Lichtspiele bewundern können.



Bleibt zu erwähnen, dass die Geschäfte in der Hauptstadt ab diesem Sonntag und bis zum 31. Dezember jeden Sonntag ihre Türen öffnen werden.