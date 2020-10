2020 wird es keine Weihnachtsmärkte in der Stadt Luxemburg geben. Die Bürgermeisterin hat die Veranstaltungen offiziell abgesagt.

Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt abgesagt

(m.r./JW) - Wegen der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen wurden alle Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt abgesagt. Dies hat die Bürgermeisterin Lydie Polfer am Dienstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mitgeteilt. Auch die Eisbahn auf dem Knuedler soll nicht aufgebaut werden. Alternativveranstaltungen seien nicht vorgesehen.

Mitte Oktober hatten die Stadtverantwortlichen noch angekündigt, dass die Winterlights unter strengen Hygienebedingungen zwischen dem 20. November und 3. Januar stattfinden sollen.

Eine umfangreichere Berichterstattung folgt.

