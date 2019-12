Bereits zum 38. Mal fand am Mittwoch die Solidaritätsaktion Noël de la Rue statt und bot somit Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben ein paar Stunden Geborgenheit.

Lokales 7

Weihnachtsfreuden für Bedürftige

Lucien WOLFF Bereits zum 38. Mal fand am Mittwoch die Solidaritätsaktion Noël de la Rue statt und bot somit Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben ein paar Stunden Geborgenheit.

Weihnachten soll auch für am Rande der Gesellschaft lebende Menschen ein Fest der Freude und des Friedens sein. Unter dem Motto "Unsere Wege zur Krippe" lud die Solidaritätsaktion Noël de la Rue am Mittwoch zum 38. Mal Odachlose und Flüchtlinge in die von Künstlern der Initiative Creamisu geschmückte Victor-Hugo-Halle nach Luxemburg-Limpertsberg. Rund 350 Personen wurden von Leo Kraus in den neuen Räumlichkeiten - jene des Fieldgen haben sich im Laufe des Jahre als zu klein erwiesen - begrüßt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Lucien Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff

Auch Weihbischof Leo Wagener nahm an der Feier teil. Er bezeichnete die Anwesenden als Hirten auf dem Weg zur Krippe und betonte, dass Christus ebenfalls in der Armut geboren wurde. Reiche und Arme hätten einen Gott, der sie nicht verlasse, so Leo Wagener, der auch den rund 80 freiwilligen Helfern für ihren Einsatz dankte. Die Weihnachtsmesse zelebrierte er unter Mitwirkung des Jesuitenpaters Thierry Montfils. Wie bereits in der Vergangenheit umrahmte das Ensemble Origer & Friends die Eucharistiefeier.

Stunden der Geborgenheit für bedürftige Menschen Die Weihnachtsfeier der Stëmm vun der Strooss ist für viele Menschen ein ganz besonderes Event, bietet sie ihnen doch etwas Geborgenheit in einer schwierigen Lebensphase.

Anschließend waren alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Unter den ehrenamtlichen Helfern befand sich auch Premierminister Xavier Bettel, der den Obdachlosen Suppe servierte.

Mit musikalischer Unterhaltung und einer Bescherung durch den Weihnachtsmann vergingen die Nachmittagsstunden wie im Flug.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.