(rc) - Ob nun weiße Aurelio-Sterne, blau schimmernde Girlanden, Lichterbögen oder breite Lichtervorhänge: Sobald es Nacht wird, soll es in Luxemburg-Stadt in den verschiedensten Formen und Farben funkeln. Noch bis zum 15. Januar sorgen die Beleuchtungen an den Einkaufsstraßen, Boulevards und öffentlichen Plätzen für Weihnachtsstimmung.



Der Aufwand für die Planung und den Aufbau der jährlichen Weihnachtsbeleuchtung ist groß ...