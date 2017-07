(lb) - "Der Urheber der Entsorgung konnte mit Hilfe der Bäckergesellschaft identifiziert werden", meldete die Polizei am Dienstagabend.



Erst am Dienstagmorgen hatte sich die Bäckerei Fischer über die Entsorgung einer erheblichen Menge an Backwaren in einem Wald im Norden des Landes entsetzt gezeigt. Nachdem die Bäckerei eigenen Angaben zufolge erstmals am 26. Juni von den Vorfällen hörte, hatte sie am Dienstag über die Medien einen Zeugenaufruf gestartet.



Zu diesem Zeitpunkt liefen die Ermittlungen bereits.



Mindestens vier Entsorgungen



Der Urheber soll mindestens an vier Stellen große Mengen Brot in die Natur geworfen haben. Wie die Polizei erklärt, wurde sie erstmals am 12. Juli eingeschaltet - und zwar von der Straßenbauverwaltung von Clerf. Diese hatte zwischen Clerf und Drauffelt "bei der Schneidmühle" mehrere Tüten mit Brötchen, Brote und anderen Backwaren vorgefunden. Die Polizei bestätigt, dass die Lebensmittel noch am selben Tag von den Verantwortlichen der Bäckergesellschaft ordnungsgemäß entsorgt wurden.



Während den weiteren Überprüfungen erfuhr die Polizei, dass das Bäckerunternehmen bereits am 7. Juli bei einem ähnlichen Vorfall in Wintger eingeschritten war.



Eine weitere Entsorgung konnten die Beamten am Dienstagmorgen am genannten Ort "in Ramescher" in Wintger vorfinden. Gegen den Urheber wurde Strafanzeige erstellt.



Die Bäckerei war nach der Mitteilung der Polizei am Dienstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. In ihrer Pressemitteilung am Morgen hatte sich die Bäckerei von "böswilligen und unverantwortlichen Handlungen" distanziert.

Foto: Polizei