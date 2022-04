Eine ungewöhnliche Hinweistafel wurde im Hauptstadtviertel Beggen als Protest gegen Wladimir Putin angebracht.

Lokales 4

Ukraine-Krieg

"Kriegsverbrecher" Putin auf Wegweiser in Luxemburg

Eine ungewöhnliche Hinweistafel wurde im Hauptstadtviertel Beggen als Protest gegen Wladimir Putin angebracht.

(TJ) - Autofahrer, die regelmäßig durch die Rue de Beggen in Dommeldingen fahren, dürften sich dieser Tage über einen besonderen Wegweiser gewundert haben. An der Kreuzung mit der Rue de la Cimenterie steht ein Schild mit der Aufschrift „Ambassade de Poutine - Criminel de guerre“. Die Rue de la Cimenterie führt von der Beggener Straße zum Sitz der russischen Botschaft in Luxemburg.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Auch wenn man nachvollziehen kann, dass Bürger gegen den russischen Präsidenten aufgebracht sind, so stellen sich dennoch einige Fragen: Sind solche „Meinungsäußerungen“ juristisch erlaubt?

Ukraine fordert neue Sanktionen gegen Moskau Die Gräuel von Butscha im russischen Krieg gegen die Ukraine feuern die weltweite Debatte an: Was tun gegen Moskau? Mehr im Ticker.

Einerseits geht es bei Wladimir Putin immerhin um einen Staatschef, wenn auch einen zurzeit äußerst umstrittenen. Andererseits drängt sich die Frage auch auf, ob die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet ist.

Eine entsprechende Nachfrage bei der Polizei und beim Service de la Circulation der Stadt Luxemburg ist gestellt. Sobald die Antwort eintrifft, wird dieser Artikel aktualisiert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.