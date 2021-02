Am Freitag kam es auf der Autobahn A7 in Richtung Luxemburg-Stadt zu einem Auffahrunfall mit einem Bus und LKW. Laut CGDIS wurden sechs Personen verletzt.

Wegen Unfall auf der A7: Neun Kilometer Rückstau

Am Freitag kam es auf der Autobahn A7 in Richtung Luxemburg-Stadt zu einem Auffahrunfall mit einem Bus und LKW. Laut CGDIS wurden sechs Personen verletzt.

(jwi) - Am Freitagmorgen ereignete sich kurz nach 7 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Luxemburg-Stadt ein Auffahrunfall zwischen einem Lastwagen und einem Bus. Dies direkt hinter der Auffahrt Waldhaff. Laut Polizei wurde keiner der Insassen verletzt, in der Einsatzmeldung des CGDIS war dagegen später die Rede von sechs Verletzten. Ein Ersatzbus brachte die Fahrgäste zu ihrem Ziel.

Verkehr

Derzeit ist die rechte Spur ab dem Tunnel Stafelter gesperrt; es gibt noch einen Rückstau bis Lorentzweiler, meldet der ACL. Zudem ist die Auffahrt in Richtung Kirchberg gesperrt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.