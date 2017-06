Am Mittwoch und am Donnerstag wurden laut Polizeibericht mehrere Fahrer erwischt, die betrunken hinter dem Steuer saßen.



In der Nacht zu Mittwoch stieß eine Polizeistreife auf der A1 in Richtung Trier gegen 1.35 Uhr auf mehrere Fahrzeuge, die kurz vor der Ausfahrt Kirchberg die Pannenspur sowie die Fahrbahnen blockierten. Die Beamten wurden von einem der Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann regungslos hinter dem Steuer seines Fahrzeuges sitzen würde. Der verschlossene Wagen stand mit eingeschaltetem Motor auf zwei Fahrbahnen. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Dienststelle verweigerte der Mann mehrfach die Durchführung eines Alkoholtests.

Als die Beamten die Prozedur des Führerscheinentzugs einleiteten, bemerkten sie, dass gegen den Mann bereits ein Fahrverbot besteht. Da es sich demnach um eine Wiederholungstat handelte wurde die Staatsanwaltschaft Luxemburg benachrichtigt, diese ordnete aufgrund der Umstände die Festnahme des Mannes an.

Der Fahrer wurde am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der die Inhaftierung anordnete.

In Strassen meldete ein Zeuge am Mittwochnachmittag einen Lastkraftwagenfahrer, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien über die Route d'Arlon steuerte.In der Chaussée blanche steuerte er dann auf eine Baustelle zu - als er wenden wollte, blieb der Lastwagen mit der hinteren Achse in einem Loch stecken. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte - der zulässige Höchstwert war um das Doppelte überschritten. Da aufgrund seines Zustands kein zweiter Atemlufttest durchgeführt werden konnte, kam er zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Resultat: Fahrverbot.



In der Nacht zu Donnerstag dann blockierte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 1 Uhr die Fahrbahn der Avenue G-D. Charlotte in Düdelingen. Sie lag betrunken auf dem Fahrersitz - und konnte den Wagen nicht mehr starten. Ein Atemlufttest ergab, dass bei ihr der zulässige Höchstwert deutlich überschritten war. Den Beamten erklärte sie jedoch, dass nicht sie selbst, sondern ihr Ehemann das Fahrzeug gesteuert habe. Bei einer Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Mann schlafend im Bett lag und gegen die Frau bereits ein Fahrverbot besteht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.



Etwa zwei Stunden später war ein Geisterfahrer auf der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette unterwegs. Er steuerte geradewegs auf eine Polizeistreife zu. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, hielt der Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Bürgersteig. Die Beamten mussten den Motor des Fahrzeugs abschalten, da der Mann nicht mehr fähig dazu war. Auch bei ihm war der zulässige Höchstwert - laut Atemlufttest - deutlich überschritten. Und auch ihm wurde ein Fahrverbot erteilt.