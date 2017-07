Zwar ist es noch zu früh um eine umfassende Bilanz zu ziehen, doch scheint sich bereits jetzt eine Tendenz bei der aktuellen Ernte heraus zu schälen: Die Trockenheit ist nicht spurlos an den Ackerpflanzen vorbeigegangen. Die schauerartigen Niederschläge, die seit Mitte Juni niedergegangen sind, haben das allgemeine Regendefizit zwar etwas ausgeglichen. Allerdings ist die Lage je nach Standort und Bodebeschaffenheit extrem variabel.



Ungleiche Verteilung

“ An verschiedenen Stellen gingen bis zu 30 Liter Wasser pro Quadratmeter zu Boden, an anderen Orten waren es hingegen nur knapp 10 Liter“, so Marco Gaasch, Präsident der Landwirtschaftskammer. Wegen der regionalen Klimaunterschiede wird die Ernte in Luxemburg traditionell im Südosten des Landes begonnen und zieht dann weiter nach Norden. Mit rund zwei Wochen Abstand wird dann auch in der Nordspitze des Landes gedrescht. „Wir können momentan noch keine Aussage treffen, was Qualität und Quantität betrifft, es ist einfach noch nicht genug angeliefert worden“, so Edmond Müller, Besitzer der „Moulins de Kleinbettingen. „Eins kann man aber jetzt bereits sagen: Die Ernte hat so früh begonnen wie noch nie zuvor.“



Das bestätigt auch Klaus Palzke, Mitarbeiter bei Versis: „Wir haben bis zu 14 Tage Vorsprung auf den Erntebeginn der letzten Jahre. Für eine Bilanz ist es noch zu früh, allerdings ist abzusehen, dass es Einbußen beim Ertrag geben wird. Bisher wurden erst Raps und Wintergerste gedroschen und angeliefert.“ Laut Franz Kremer, Abteilungsleiter für Saat- und Pflanzgutkontrolle bei der ASTA, habe die Ernte wegen der hohen Frühlingstemperaturen extrem früh begonnen und könne wohl auch frühzeitig abgeschlossen werden.



Gutes Resultat bei Wintergerste



So sei die Ernte der Wintergerste praktisch abgeschlossen, hier habe man durchwegs eine gute Qualität und eine hohe Quantität zu verzeichnen. Zeitlich versetzt erfolgt jetzt die Ernte der anderen Wintersorten wie Triticale, Weizen, Spelz und Roggen. Auch der Sommerweizen im Süden des Landes ist laut Kremer sehr früh gereift.



Kerngröße entscheidend



Während man zum Raps noch keine Aussagen treffen kann, sieht es bei Wintertriticale und Winterweizen eher mäßig aus: die Hitze hat zu vorschneller Reifung geführt was wiederum zu einer kleinen Kerngröße führt. “Wir rechnen hier mit Ertragseinbußen von bis zu 20 Prozent“, so Kremer. Allerdings ist der Eiweißgehalt der Körner hingegen sehr hoch.



Beim Mais, der ja erst im Spätsommer geerntet wird, ist die Situation nicht so katastrophal wie noch vor einigen Monaten befürchtet. Allerdings können lokale Trockenperioden zu starken Einbußen führen. Allgemein ist die Lage hier quer durchs Land sehr unterschiedlich.



Problemfall Grünland



Am meisten unter der Trockenheit gelitten hat allerdings das Gras- und Grünland. Die wichtige Futterquelle für die Milch- und Fleischproduktion lieferte im Schnitt 30 Prozent weniger Ertrag, örtlich auch mehr. Auf den Weiden muss aktuell hinzugefüttert werden, was sich wiederum negativ auf die Winterreserven auswirkt. "Es bleibt zu hoffen, das der zweite und dritte Grasschnitt besser ausfällt, sonst kommen hohe Futterkosten auf die Landwirte zu", so Kremer.

Bleiben Kartoffeln, Obst und Gemüse. „Bei den Erdäpfeln sieht es von Acker zu Acker anders aus“, so Kremer. Wo genügend Regen niederging, stimmen Ertrag und Qualität. Bei den Spätsorten kann noch keine Bilanz gezogen werden. Für die Gemüsebauern war es wegen der Trockenheit eindeutig ein schwarzes Jahr. Nur mit hohem Bewässerungsaufwand war überhaupt an Resultate zu denken. Die Erträge werden dementsprechend spärlich sein.

Auch beim Obst spricht die ASTA vom einer katastrophalen Situation. Der Spätfrost im Frühling zerstörte einen Großteil der Blüten. „Alles in allem also eine sehr durchwachsene Bilanz,“ so Kremer, der aber darauf hinweist, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und noch einige Entwicklungen abgewartet werden müssen. Einiges ist bis Anfang August noch möglich.