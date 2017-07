(müs) - Während dem 3. und 4. Juli haben die weltbesten Radsportler in Luxemburg Vorfahrt. In dieser Zeit führt die Tour de France durch das Großherzogtum. Das bedeutet auch Einschränkungen für die Autofahrer.



Die dritte Etappe führt die Radsportler etwa 115 km durch Luxemburg. Die ersten Fahrer werden kurz vor 14 Uhr in "Schmëtt" (N7) erwartet. Zwischen 16.30 und 17 Uhr werden sie das Land in Esch/Alzette verlassen. Am Tag danach startet die Werbekarawane um 10 Uhr, der Startschuss für die Radfahrer fällt um 12.10 Uhr in Bad Mondorf. In Schengen, nach etwa elf Kilometern verlassen die Radsportler das Land wieder.

Während diesen beiden Tagen werden verschiedene Straßen gesperrt und auch die Parkplätze rund um die Strecke können nur eingeschränkt genutzt werden. Die Polizei bittet daher Autofahrer, das Gebiet zu meiden. Betroffen sind unter anderem die Ausfahrten Mamer, Foetz, Schifflingen und Schengen.



Das Autobahnkreuz Mamer (A6) bleibt am 3. Juli zwar geöffnet, eine Zufahrt nach Kehlen oder Mamer ist auf der N6 allerdings erst ab 11.30 Uhr möglich. Auf der Autobahn A4 sind die Ausfahrten am Autobahnkreuz Foetz, zwischen Foetz und Monnerich, ab 12 Uhr gesperrt. Die Auffahrt von der A4 auf die A13 bleibt für den Verkehr geöffnet.



Auf der Autobahn A 13 sind die Ausfahrten des Autobahnkreuzes Schifflingen ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am 4. Juli werden alle Autobahnkreuze Schengen zwischen 7 und 13 Uhr geschlossen. Die jeweiligen Sperrzeiten können variieren.



Einen vollständigen Plan der Sperrungen gibt es im Internet.



Aber nicht nur innerhalb Luxemburgs kann es zu Verkehrsstörungen kommen. Auch Grenzgänger müssen in Richtung Frankreich mit Verkehrsstörungen rechnen. Am 3. Juli werden die Radsportler gegen 17 Uhr in Longwy erwartet. An diesem Tag werden viele Straßen, darunter auch alle Grenzübergänge, in der Mittagszeit bis etwa 18 Uhr in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Betroffenen können sich bei den französischen Behörden über weitere Details informieren.

Zuschauer, die am 4. Juli nach Bad Mondorf fahren wollen, sollen die Ausfahrt Altwies (N11) nehmen und zu den jeweils ausgeschilderten Parkplätzen fahren. Die Zufahrt nach Bad Mondorf über die N16 ist ausschließlich für Rettungsfahrzeuge reserviert.

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln wird es zu Änderungen kommen. Grundsätzlich werden die Buslinien auf den gesperrten Teilstücken nicht fahren. Der Fahrplan der Schulbusse wird für diese Zeit angepasst. Beim Transport "CAPABS" für Menschen mit Behinderungen wurden einige Ausnahmen aufgehoben.



Flugobjekte müssen auf dem Boden bleiben



Nicht nur auf dem Boden, auch in der Luft wird es während der Tour de France Einschränkungen geben. Davon sind die Besitzer von Drohnen und anderen Flugmaschinen betroffen. Der Einsatz solcher Geräte ist während dieser beiden Tage verboten. Zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber werden das Rennen auf der Luft verfolgen und für Radio und Fernsehen berichten. Diese haben eine Sondergenehmigung. Das Verbot gilt bis zu einer Höhe von 1,07 Kilometer und für den Luftraum bis zu 1,4 Kilometer um die Strecke herum.



Weitere Informationen unter der Telefonnummer 2465-2465 oder unter mobilite.lu. Die Polizei wird außerdem über Verkehrsstörungen auf ihrem Twitteraccount informieren @PoliceLux (https://twitter.com/PoliceLux). Außerdem erklärt die Polizei den Besuchern in einem Video die nötigen Verhaltensregeln http://www.police.public.lu/fr/galeries/videos/2017 /07/20170703-tdf-lux/index.html. Noch mehr Infos gibt es auf der offiziellen Seite der Tour de France.