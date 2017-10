(dho) - Wegen Sicherheitsmängeln musste am Dienstag ein Flügel des Schulgebäudes "Lycée Michel Lucius" für den Schulbetrieb gesperrt werden.



Eine Untersuchung war zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit in dem Gebäudeteil "aile 3000" nicht mehr ausreichend gegeben sei. Vor allem der Brandschutz entspreche nicht den erforderlichen Standards. Die Verarbeitung der Elektrik in der Deckenkonstruktion, sowie die Zusammensetzung des Bodenbelages stellen Risiken dar.



Nachdem das Nachhaltigkeits-, das Bildungs- und das Innenministerium nach einem Routinetest informiert wurden, beantragten die zuständigen Minister die sofortige Schließung.



Normaler Schulunterricht fällt nicht aus



Das Gebäude besteht aus vier sogenannten Flügeln, wobei nur einer gesperrt wurde. Da sich in diesem Gebäudeteil aus den 1970-er Jahren nur Funktionssäle befinden, wird für keine Klasse der gesamte Unterricht ausfallen.



Bis zu den Ferien an Allerheiligen wird der Stundenplan einiger Schüler höherer Klassen umorganisiert. Einige werden vormittags frei haben, andere nachmittags. Nach den Ferien werden die entsprechenden Kurse dann in anderen Räumlichkeiten der Schule stattfinden, sowie auch im alten Gebäude der französischen Schule in Limpertsberg.