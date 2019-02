Ein Mann geht eine Beziehung mit einem minderjährigen Mädchen ein und hat Geschlechtsverkehr mit ihm. Nun droht dem Mann eine siebenjährige Haftstrafe.

Wegen Sex mit 14-Jähriger angeklagt

(SH) - „Es geht nicht darum, dass zwei Menschen Gefühle füreinander haben. Es geht darum, dass ein Erwachsener Geschlechtsverkehr mit einem Kind hatte.“ Mit diesen Worten fasste die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zusammen, weshalb sich Toni P. vor Gericht verantworten muss.

Im Februar 2016 hatte der damals 37-jährige Mann eine Freundin seiner Tochter kennengelernt. Obwohl das Mädchen erst 14 Jahre alt war, kam es zum Geschlechtsverkehr – einvernehmlich, wie beide vor Gericht erklärten. Aus dem Mann und dem Mädchen wurde ein Paar, das auch heute noch zusammen ist.

Mädchen deckt Partner

Dass der Mann nun dennoch wegen Vergewaltigung eine siebenjährige Haftstrafe riskiert, erklärt sich dadurch, dass das Mädchen zu Beginn der Beziehung aufgrund ihres jungen Alters sexuell nicht mündig war, es dennoch zum Geschlechtsverkehr kam. Dem Gesetz nach wird Geschlechtsverkehr mit einer Person, die jünger als 16 Jahre ist, einer Vergewaltigung gleichgestellt. „Kinder wissen nicht unbedingt, was gut für sie ist und was nicht“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte erklärte, er wisse, dass er sich strafbar gemacht habe. Die Gefühle seien jedoch einfach zu stark gewesen. Dabei hatte er sich über das Gesetz informiert. Auch das Mädchen versuchte zunächst, ihren Partner in Schutz zu nehmen, und stritt bei der Polizei, die von einer Nachbarin ihrer Großmutter kontaktiert worden war, ab, dass es zu Geschlechtsverkehr gekommen war.



Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 27. Februar.