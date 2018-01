(SH) - Am 11. Oktober 2016 geht ein Hinweis von Europol bei der Luxemburger Kriminalpolizei ein. Von einer luxemburgischen IP-Adresse wurden drei kinderpornografische Bilder auf eine russische Internetseite hochgeladen. Zu sehen: Mädchen zwischen sechs und zehn Jahre, nackt oder nur wenig bekleidet und in eindeutigen Posen.

Zu diesem Zeitpunkt wissen die Ermittler noch nicht, von welchem Ausmaß die Rede ist. Dies wird erst nach einer Hausdurchsuchung im Februar 2017 beim Beschuldigten, der sich am Mittwoch vor Gericht verantworten musste, ans Licht kommen. Insgesamt finden die Polizisten über 20.000 Fotos und Filme mit kinderpornografischem Charakter, die während Jahren angesammelt wurden. Auf einigen sind Kleinkinder und sogar Babys - Mädchen und Jungen - zu sehen, die missbraucht werden und schreien. "Das will man nicht sehen", so einer der Ermittler.

Neben Bilder aus dem Internet finden die Polizisten zudem Fotos, die der Angeklagte selbst geschossen hat - bei sich zu Hause sowie von seinem Arbeitsplatz aus. Zu sehen sind zwar wohl Kinder, die angezogen sind. Im Fokus sind jedoch jeweils die Geschlechtspartien. Auch finden sie Filme von einem Jungen, der sich in der Dusche befindet, sowie vom Angeklagten und einem damals zehnjährigen Jungen, die sich gegenseitig anfassen. Bei dem Opfer handelt es sich um den Cousin des Angeklagten. Dem Jungen zufolge soll es acht- bis neunmal zu solchen Berührungen gekommen sein, obwohl er dies nicht gewollt habe. Der Angeklagte selbst sprach am Mittwoch von einem einzigen Mal. Auf einem weiteren Video ist ein siebenjähriger Nachbarjunge beim Urinieren zu sehen.

Beunruhigende Fotos



Dass er sich regelmäßig kinderpornografische Bilder anschaue, gab Marc D., heute 33 Jahre alt, von Beginn an zu. Er hätte im Alter von 15 Jahren damit angefangen, so der Angeklagte. "Anfangs sagte er, dass ihn das Verbotene reizte. Dann gab er jedoch zu, dass ihn auch der sexuelle Charakter anzog", so ein psychiatrischer Gutachter. Marc D. habe sich die Bilder angeschaut und sich selbst befriedigt. "Er ist ganz sicher pädophil. Er wird sexuell von präpubertären Kindern angezogen." Dies sei sicherlich behandelbar, erklärte der psychiatrische Gutachter weiter. Dass der Angeklagte Bilder von Kindern geschossen habe, sei jedoch beunruhigend. "Ich schätze ihn als gefährlich ein."

Marc D. befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und hat dort eine Therapie begonnen. "Diese hat mir geholfen", erklärte er. Er habe eingesehen, dass die Kinder leiden und habe seinem Cousin nicht schaden wollen. Dennoch muss er nun mit einer achtjährigen Freiheitsstrafe rechnen.



Das Urteil ergeht am 7. Februar.







