(SH) - Wegen des Nachtmarathons wurde das Nachbarschaftsfest in der Hauptstadt um zwei Wochen verlegt. Somit wird die Veranstaltung, die landesweit am Wochenende vom 26. bis 28. Mai stattfinden soll, in der Stadt Luxemburg erst vom 9. bis zum 11. Juni stattfinden.



Die Stadt Luxemburg wird Einwohnern, die sich an der Veranstaltung beteiligen wollen, an diesem Datum neben Informationsmaterial auch Bänke und Tische zur Verfügung stellen. Wer sein Fest dennoch am Wochenende des Marathons organisieren will, bekommt Informationsmaterial, muss jedoch aus organisatorischen Gründen auf Bänke und Tische verzichten.

Einwohner der Hauptstadt, die Material benötigen, können Chantal Krier vom "Service intégration et besoins spécifiques" unter der Telefonnummer 4796-2389 erreichen oder sich in die Gemeinde begeben. Die Büros sind bis zum 9. Juni wochentags von 8.30 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr - oder nach Terminabsprache - geöffnet.

Zum Material, das zur Verfügung gestellt wird, gehören Einladungskarten, Plakate, T-Shirts und Luftballons, Informationsmaterial zu Fairtrade-Produkten sowie zur Einschreibung in die Wahllisten.



Das Nachbarschaftsfest wird seit 2005 im Großherzogtum organisiert. Durch die Veranstaltung sollen die Kontakte zwischen den Bürgern und der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.







