Wegen Corona: 2020 wird ein Terrassenjahr

Ein Hauch von südlichem Flair in Luxemburg: Wegen Corona sind Sitzplätze im Freien bei Gaststättenbesuchern besonders beliebt.

2020 wird das Terrassenjahr schlechthin, und das ist nicht nur dem bislang recht angenehmen Wetter geschuldet. In Zeiten von Corona sind Sitzplätze im Freien bei Gaststättenbesuchern besonders begehrt; ist das Infektionsrisiko draußen doch erwiesenermaßen geringer als in geschlossenen Räumen – was zahlreiche Gastronomen dazu veranlasst hat, verstärkt auf Terrassenplätze zu setzen.

„Eine Terrasse ist ganz klar ein Pluspunkt“, sagt Horesca-Generalsekretär François Koepp ...