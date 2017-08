(SH) - Am Stausee haben sich wie bereits im Vorjahr Blaualgen gebildet. Das Baden am Strand "Rommwiss" ist deshalb seit Freitag verboten. Dies teilte das Wasserwirtschaftsamt mit.

Ersten Analysen zufolge soll es sich um drei Arten von Cyanobakterien handeln, die möglicherweise Giftstoffe ausstoßen und demnach gesundheitsgefährdend sein können. Weitere Analysen werden jedoch noch vom LIST durchgeführt.

Das Badeverbot gilt derzeit nur für den Strand "Rommwiss" in der Nähe von Baschleiden. Aufgrund der geografischen Lage entwickeln sich hier Blaualgen schneller als an anderen Orten am Stausee. Nahe der "Rommwiss" ist der Stausee weniger tief, die Stelle ist windgeschützt und der Boden nährstoffreich.



Menschen sollen den Kontakt zum Wasser meiden. Gleiches gilt auch für Hunde. Zudem wird davon abgeraten, Fische aus dem Stausee zu verzehren. Wer nach dem Kontakt mit dem Wasser gesundheitliche Probleme aufweist, sollte einen Arzt aufsuchen und ihn darauf aufmerksam machen, dass es möglicherweise zu einem Kontakt mit Cyanobakterien gekommen ist.



An allen weiteren Stränden des Stausees kann weiterhin bedenkenlos gebadet werden. Gleiches gilt ebenfalls für den See in Weiswampach sowie den Baggerweiher.