Am Wochenende wird auf der Autobahn A6 gearbeitet.

Wegen Baumfällarbeiten: Teilsperrung der A6 am Sonntag

Am Wochenende wird auf der Autobahn A6 gearbeitet.

(rc) - Auf der Autobahn A6 ist am Wochenende Geduld gefragt. Am Sonntag werden nämlich entlang der Autobahn, auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Verteiler Mamer und Verteiler Bridel, Bäume gefällt. Demnach muss an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen der Verkehr umgeleitet werden.



Die Sperrung erfolgt laut der Straßenbauverwaltung am Sonntag von 8 Uhr bis circa 18 Uhr. Betroffenen sind die Auf- und Ausfahrten Mamer und Bridel sowie der Streckenabschnitt dazwischen - und zwar in beide Richtungen.



Um Stau zu vermeiden, soll die Autobahnstrecke weiträumig umfahren werden. Die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert. Alle weiteren Infos zur Baustelle sind zu finden unter www.cita.lu.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.