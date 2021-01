Wegen Arbeitsunfall: Zugausfälle zwischen Bettemburg und Thionville

Wegen eines Arbeitsunfalls kam der Bahnverkehr auf der Linie 90 zwischen Bettemburg und Thionville am Montagmorgen zum Erliegen.

Wegen eines Arbeitsunfalls kam der Bahnverkehr auf der Linie 90 zwischen Bettemburg und Thionville am Montagmorgen zum Erliegen. Die Strecke ist wieder geöffnet.

(jwi) - Ein Arbeitsunfall brachte am Montagmorgen ab 7:25 Uhr den Zugverkehr zwischen Frankreich und Luxemburg vollständig zum Erliegen. Kurz vor 10 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Laut Polizeibericht verletzte sich ein Mitarbeiter der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL bei der Anfahrt eines Zuges. Die Unfalluntersuchung wurde eingeleitet. Der verletzte Bahnmitarbeiter wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht, so die Polizei

Neben der Linie 90 waren ebenfalls die Linien der TER zwischen Metz und Luxemburg betroffen. Für die Fahrgäste wurden Ersatzbusse eingerichtet.





Aus diesem Grund war ebenfalls der CR161 in Düdelingen am Montagmorgen für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt, so ein Sprecher der Polizei auf LW-Nachfrage.

