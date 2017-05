(DL) - Es sollte die erste „Galeria Inno“ in Luxemburg werden – und einer der ersten Läden im neuen Megakomplex „Royal-Hamilius“. Doch daraus wird nun vielleicht doch nichts. Wie das „Luxemburger Wort“ erfuhr, will das kanadische Mutterunternehmen von „Galeria Inno", die „Hudson's Bay Company“ (HBC), zu der auch die deutsche Warenhauskette „Kaufhof“ gehört, sich wieder zurückziehen aus dem Projekt.



Grund dafür sind offenbar Verzögerungen beim Bau. Geplant war, dass der „Department Store“, die „Fnac “ und das Panorama-Restaurant im nördlichen Bereich des Gebäudekomplexes, also oben an der Grand-Rue, im Frühjahr 2018 eröffnen. Dies war jedenfalls noch Anfang dieses Jahres der Stand, als die Entwicklungsgesellschaft Codic zu einer Baustellenbesichtigung geladen hatte. Ursprünglich war sogar von Ende 2017 die Rede.

"Wiederholt Verzögerungen im Baufortschritt"



Ein Sprecher von HBC bestätigte den geplanten Rückzug gegenüber dem „Luxemburger Wort“: „Nachdem es seitens des Projektentwicklers wiederholt zu Verzögerungen im Baufortschritt gekommen ist, wurden wir jüngst darüber informiert, dass die geplante Eröffnung Anfang 2018 unmöglich ist. Das ist eine eindeutige Vertragsverletzung. Da nun die Immobilie an bester Adresse für uns nicht zum vertraglich vereinbarten Termin zur Verfügung steht, haben wir uns dazu entschlossen, den Mietvertrag zu kündigen. Wir werden weiterhin alle Möglichkeiten prüfen, um unsere Expansionspläne in der Benelux-Region weiterzuverfolgen“, heißt es.



Die Gesellschaft Codic wollte die Meldung am Montag auf Nachfrage hin nicht kommentieren.

Weitere Verträge mit "Fnac" und "Delhaize"

Mit der Eröffnung eines ersten „Galeria-Inno“-Warenhauses in Luxemburg hatte HBC seinen Markteintritt in Luxemburg geplant. „Galeria-Inno“ betreibt zurzeit 16 Warenhäuser in Belgien und setzt auf den Verkauf von Markenkleidung.

Neben der „Galeria-Inno“ standen bzw. stehen bereits zwei weitere, künftige Mieter fest. So hat Codic ebenfalls Verträge mit dem französischen Elektronikhändler „Fnac“ sowie mit der belgischen Supermarktkette Delhaize unterzeichnet. Die „Fnac“ sollte zum gleichen Zeitpunkt wie die „Galeria Inno“ eröffnen. Die Eröffnung des „Delhaize Premium“-Geschäfts, welches unterhalb der neuen „Place Hamilius“ entsteht, war letzten Informationen zufolge für Februar 2019 geplant.

