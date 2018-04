Aus heiterem Himmel war vor ein paar Monaten in Consdorf der Kopfteil eines Wegekreuzes nach hinten auf eine Einfassung gefallen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein – und kam zu einem unerwarteten Ergebnis.

Wegekreuz beschädigt: Ein mysteriöser Fall

Volker BINGENHEIMER

Für viele Bürger von Consdorf war es ein Schock, als sie Ende Oktober an der Bushaltestelle entlanggingen: Das Kopfteil des alten Wegekreuzes von 1831 war hintenüber von seinem Sockel gestürzt. Das Kopfteil trug erhebliche Beschädigungen davon: Etwa ein Drittel des schönen Reliefs war abgeplatzt. Viele Splitter und kleine Bruchstücke lagen um die Einfassung vor den Häusern 18 und 20 in der Route de Luxembourg.

Wie konnte das zentnerschwere Kopfteil herunterfallen? Der technische Dienst der Gemeinde glaubte nicht an Materialermüdung, zumal das Kreuz einige Jahre zuvor mit einer Halterung aus Metall verstärkt worden war. Die Gemeinde schaltete die Polizei ein. Die Ermittlungen wurden mit einem überraschenden Ergebnis abgeschlossen. „Der Polizei ist es gelungen, den Verursacher festzustellen“, sagt Jean Bonert vom technischen Dienst.

Das Kreuz trägt in Consdorf den Namen „Schangskräiz“. Fred Schaaf schreibt auf der Mitmachplattform mywort.lu dazu, dass das Kreuz früher an der Wand eines Wohnhauses am ehemaligen Bahnhof stand. Dieses Anwesen wurde „A Schangs“ genannt – daher der Name des Wegekreuzes.

Das Kreuz selbst zeigte, vor der Beschädigung gut zu erkennen, eine Kreuzwegstation. Das Relief bildet die Szene ab, als Simon von Cyrene Jesus hilft, das Kreuz zu tragen. Die Säule trägt die Inschrift der Stifter, nämlich Nicolas Zitger und Anna Clemens, außerdem das Herz Mariens und das Christusmonogramm IHS.

Fachgerechte Wiederherstellung

Die Gemeindeverwaltung, heute die Besitzerin des Kreuzes, ließ das Denkmal bei einem Fachbetrieb restaurieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Foto des Reliefs in seinem heutigen Zustand lässt bestenfalls erahnen, dass ein Stück abgesplittert war.

Rund 14 Tage hat René Georgen, Restaurator bei der Firma Mola in Ettelbrück, an dem Kreuz aus Luxemburger Sandstein gearbeitet. „Ich habe Steinersatzmaterial aufgebracht“, sagt René Georgen. „Die Technik heißt Stucco lustro und wird schon seit mehreren hundert Jahren eingesetzt.“

Die Kunst bestehe darin, einen kompakten Steinkörper ohne haarfeine Fugen und Spalten zu erhalten. „Mit den Jahren könnte Wasser in die Fugen eintreten und bei Frost wieder Teile absprengen“, erklärt der Restaurator. Die meiste Arbeit bestand übrigens darin, die Beulen auf den Gesichtern und den Details des abgefallenen Stücks auszubessern.

Fall ist aufgeklärt

Mittlerweile steht das Kopfstück wieder auf seinem Sockel und auch die Ursache des Sturzes ist geklärt. Die Polizei hat herausgefunden, dass ein Kind auf der Mauer herumgeturnt war und dabei wohl von hinten gegen das Kreuz gestoßen ist. Das Kind kann von Glück sagen, dass es bei dem Vorfall nicht verletzt wurde.

Die Eltern gaben den Fall an ihre Haftpflichtversicherung weiter, diese kam für den Schaden auf. Für Jean Bonert ist der Fall damit abgeschlossen. „Ich will niemandem einen Strick daraus drehen“, sagt er heute.

Frisch restauriert und vor der Witterung geschützt, kann das Wegekreuz nun noch einmal 200 Jahre überdauern – wenn nicht noch einmal ein Unglück geschieht.