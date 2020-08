Weg zur Selbstverbesserung: Parkour-Club mit großen Plänen

Bei der Trendsportart Parkour gibt es keine starren Regeln, dafür viel Freude an der Bewegung. In der Gemeinde Schengen hat sich einer der wenigen Clubs in Luxemburg gegründet.

Mika nimmt Anlauf, läuft die Betonrampe hoch und setzt in 2,50 Höhe zu einem Salto an. Die Zuschauer halten den Atem an. Mika dreht sich in der Luft und kommt wohlbehalten auf dem weichen Gummiboden auf.

Auf dem Parkour-Feld vor dem Remicher Schwimmbad probieren an sonnigen Tagen immer viele Jugendliche diese Trendsportart aus, doch heute trainieren dort richtige Könner ...