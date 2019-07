Weg frei für Ökodorf in Esch

Baugenehmigung erlangt: Bis Ende 2019 soll erstes Teilstück des „Benu Village“ in Esch funktionsfähig sein.

Auf dem 20 Ar großen Gelände hinter dem Haus auf Nummer 32 an der Rue d'Audun in Esch bahnt sich etwas Großes an. Seit wenigen Wochen sind auf dem verlassenen, brach liegenden Grundstück alle Zeichen auf Aufbruch gestellt: Die Baugenehmigung für das Ökodorf „Benu Village“ liegt vor. Grund zur Freude für Georges Kieffer, Initiator des Projekts, aber auch alle anderen, die sich an nachhaltigen, sozio-ökologischen Werten inspirieren.



Vorbildfunktion für Luxemburg und die Großregion



Das Ökodorf soll späterhin nämlich nicht mit einem beliebigen Dorf, in dem nachhaltige Ziele verfolgt werden, gleich gestellt werden ...