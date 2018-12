Im April dieses Jahres ließ eine Frau zwei Hunde alleine in einem überhitzten Lieferwagen zurück – ohne Belüftung und ohne Wasser. Vor Gericht wurde nun eine Geldstrafe und ein Verbot, Tiere zu halten, gefordert.

Lokales 2 Min.

Weder Wasser, noch Schatten: Hundezüchterin vor Gericht

Im April dieses Jahres ließ eine Frau zwei Hunde alleine in einem überhitzten Lieferwagen zurück – ohne Belüftung und ohne Wasser. Vor Gericht wurde nun eine Geldstrafe und ein Verbot, Tiere zu halten, gefordert.

(SH) - Sie wollte die zwei Hunde „nur kurz“ in dem Wagen zurücklassen, während sie drei andere während der Dogexpo im April dieses Jahres in den Messehallen in Kirchberg vorführte. Die Abwesenheit der Züchterin zog sich allerdings in die Länge, sodass sich die Spanierin nun wegen nicht-artgerechter Tierhaltung vor Gericht verantworten musste.

Dass den Hunden nichts weiter zustieß, ist wohl einem Tierarzt, der gemeinsam mit Zoll und Tierschützern auf dem Parkplatz eine Kontrollrunde drehte, zu verdanken. Sie wurden nämlich auf die Hunde aufmerksam, die sich in einer misslichen Lage befanden. Denn nicht nur schien die Sonne auf den Lieferwagen, er verfügte auch über kein Belüftungssystem und für die Tiere stand kein Wasser bereit.

Polizei gibt grünes Licht

Bis die Helfer die Hunde retten konnten, verging allerdings eine weitere halbe Stunde. Wohl hatten sie die Besitzerin über die Lautsprecheranlage ausrufen lassen, da die Frau jedoch nur Spanisch spricht, reagierte sie nicht. Erst nachdem die Polizei grünes Licht gegeben hatte, wurden die Fenster des Wagens aufgebrochen und die Tiere mit Wasser versorgt und abgekühlt.

Hitze, kein Wasser, keine Nahrung: Hundezüchter verurteilt Stundenlang hatte er seine Hunde in einem überhitzten Wagen eingeschlossen, ohne Wasser und ohne Futter. Am Mittwoch wurde ein Züchter deshalb auch in zweiter Instanz verurteilt.

Insbesondere einer französischen Bulldogge hatte die Situation zu schaffen gemacht. „Der Hund hechelte stark und war kurz vor dem Hitzschlag“, so der Tierarzt vor Gericht. Er sprach von einer Notsituation, erklärte jedoch auch, dass das Tier keine weitere medizinische Versorgung brauchte. Im Gaspericher Tierasyl, wo die beschlagnahmten Hunde untergebracht wurden, bestätigte man, dass sich die Tiere allgemein in einem guten Zustand befunden hätten.

Dennoch hätte es nicht zu dem Vorfall kommen dürfen, darin waren sich der Anwalt der Angeklagten und die Staatsanwaltschaft einig. „Den Hunden ging es nicht gut und die Frau war länger von dem Lieferwagen entfernt, als sie dies im Nachhinein erklärte“, sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft ein klares Fehlverhalten der Beschuldigten. Er forderte eine Geldstrafe sowie ein Verbot, in den kommenden zwei Jahren Tiere zu halten. Die Richter werden ihr Urteil am 13. Dezember bekannt geben.

Kein Einzelfall

Der Vorfall von April 2018 war nicht der einzige seiner Art. Bereits im September 2017 waren während der Dogexpo Hunde in einem überhitzten Lieferwagen zurückgelassen worden. Auch damals musste sich der Züchter vor Gericht verantworten. In zweiter Instanz wurde er im Juni dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 3 000 Euro und einem Verbot, in den kommenden zehn Jahren Tiere zu halten, verurteilt.

Der Mann hatte sich damals allerdings nicht nur vor Gericht verantworten müssen, weil er die Tiere ohne Wasser in dem Wagen zurückgelassen hatte, sondern auch, weil sich die Hunde generell in einem schlechten Zustand befanden. Zudem war er bereits wegen Tierquälerei vorbestraft.

Das Landwirtschaftsministerium hatte aus den Vorfällen unterdessen Konsequenzen gezogen und dem Organisator – der Union cynologique luxembourgeoise – keine Genehmigung für die Show in diesem September erteilt.

In der Mitteilung betonte das Ministerium im Sommer allerdings, dass es sich nicht um ein definitives Aus handele. Vielmehr hatte das Ministerium den Organisator beauftragt, ein Konzept vorzulegen, in dem alle Bedingungen gewährt sind, damit das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere respektiert werden, sodass ab 2019 wieder eine Dogexpo stattfinden kann.