Die Konzentration von Blaualgen am Stausee hat abgenommen. Demnach besteht kein Risiko mehr für Mensch und Tier.

Blaualgen am Obersauerstausee

Wasserwirtschaftsamt gibt Entwarnung

Sophie HERMES Die Konzentration von Blaualgen am Stausee hat abgenommen. Demnach besteht kein Risiko mehr für Mensch und Tier.

(SH) - Da sich im Stausee Blaualgen entwickelt hatten, die eine große Menge an Giftstoffen freigesetzt hatten, galt seit Anfang September ein Badeverbot in dem Gewässer. Am Donnerstag hat das Wasserwirtschaftsamt nun Entwarnung gegeben. Die saisonalen Wechsel hätten dazu beigetragen, dass sich die Situation deutlich verbessert habe, heißt es in einer Mitteilung. Den letzten Analysen zufolge habe die Konzentration von Cyanotoxinen, die beim Mensch und Tier für gesundheitliche Probleme sorgen können, deutlich abgenommen hat.

Stockende Fusion am Stausee Eine Fusion der Gemeinden rund um den Obersauerstausee scheint heute weiter entfernt als vor einigen Jahren.

Die Entwarnung ist dennoch kein Freifahrschein zum Baden im Obersauerstausee. Die Badesaison ist seit dem 30. September nämlich beendet. Das Schwimmen ist demnach nicht mehr erlaubt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.