Wasservogelzählung: Mit Stift, Notizblock und Fernglas

Zahlreiche Vogelbeobachter waren am Wochenende an den Ufern und in den Feuchtgebieten unterwegs, um Wasservögel zu zählen. Kein leichtes Unterfangen, wie ein Nachmittag am Echternacher See zeigte.

Exklusiv für Abonnenten Zahlreiche Vogelbeobachter waren am Wochenende an den Ufern und in den Feuchtgebieten unterwegs, um Wasservögel zu zählen. Kein leichtes Unterfangen, wie ein Nachmittag am Echternacher See zeigte.

Wann André Konter seine Leidenschaft für die Vogelkunde entdeckt hat, daran kann er sich nicht genau erinnern. Mit Jahreszahlen tue er sich schwer. „Es war irgendwann zwischen 1990 und 2000“, sagt er. Auf dem Echternacher See habe er damals Haubentaucher beobachtet. Das Prachtkleid, die Balz: der frühere Bankier war fasziniert und wollte mehr über diese Wasservögel und ihre Lebenswelt wissen. Er nahm Kontakt zu Ornithologen auf, begann einen langen Weg des Selbststudiums. Nun, zwischen 20 und 30 Jahren und zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen später, steht André Konter wieder am Echternacher See ...