Wasserspiele: Planschen in der Hauptstadt

Unterwegs in Luxemburg: In der Hauptstadt gibt es mehr als eine Gelegenheit zum Abkühlen, und das zum Nulltarif.

Warm, wärmer, Luxemburg. Wer nicht in das erfrischende Nass eines Schwimmbads springen will, dem bieten sich in der Hauptstadt mehrere andere Möglichkeiten, und zwar kostenlos.



Viel Spaßpotenzial beim Piratenschiff

Direkt an der Innenstadt, im Stadtpark längs der Avenue Monterey, ist rund um das Piratenschiff auf dem Spielplatz insbesondere für Kinder viel Spaßpotenzial vorhanden.

Das weitläufige Wasserspiel mit Pumpen, Wasserläufen und Springbrunnen ist ein wahres Paradies für Jungen und Mädchen, die sich gerne im Wasser tummeln ...