Ein nicht alltäglicher Wasserschaden in einem Haus in Wasserbillig bereitet der Gemeinde Mertert Kopfzerbrechen. Auf der Rechnung bleibt sie sitzen.

Wasserrechnung in exorbitanter Höhe

Volker BINGENHEIMER Jeder, der es schon einmal erlebt hat, kann es bezeugen: Wenn Leitungswasser nicht mehr zu stoppen ist, kann dies weitreichende Folgen haben. Ein Wasserleck der etwas speziellen Art hat die Gemeindeverwaltung in Wasserbillig auf Trab gehalten.

In einem Haus in der Grand-Rue floss das Wasser Tag und Nacht – und zwar in regelrechten Strömen. Nun gibt es ja gute Gründe für einen hohen Wasserverbrauch, aber in diesem Fall wurden die Verwaltungsmitarbeiter stutzig, denn auch nach Wochen flossen immer noch Unmengen durch die Leitung.

Die Gemeinde versuchte, den Hauseigentümer zu verständigen, doch da begannen die Schwierigkeiten. Dieser konnte nicht kommen und nach dem Rechten sehen, denn er saß und sitzt noch immer im Gefängnis. Eigentümer der Immobilie ist Joseph E., der als Drahtzieher eines nigerianischen Drogennetzwerkes zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Die wiederholten Kontaktversuche der Verwaltung scheiterten zudem daran, dass das Haus von Amts wegen versiegelt ist und von niemandem betreten werden darf. Durch das Gerichtsurteil wurde zudem das Haus beschlagnahmt und zu einem Betrag von 29 000 Euro gepfändet. Der Chef des Dealerrings hatte den „Bunker“, wie die Bande ihr Domizil nannte, als Unterschlupf für 18 Drogenhändler tageweise vermietet.

Techniker dreht Schieber zu

Als alle Kontaktversuche im Sande verlaufen waren und das Wasser ungehindert weiterfloss, entschied sich die Gemeindeverwaltung, das Wasser von außen abzustellen. Als ein Techniker den Schieber auf der Straßenseite zudrehte, rauschte das Wasser nicht mehr durch die Leitung, sondern tröpfelte nur noch. Bis dato waren allerdings stolze 2 500 Kubikmeter durch die Leitung geschossen – genug, um eine Badewanne 18 000 Mal volllaufen zu lassen. Die Gemeinde schrieb also eine Wasserrechnung über 14 260 Euro und schickte sie dem Eigentümer ins Gefängnis. „Bis jetzt hat er nicht bezahlt“, konstatierte der Gemeindeeinnehmer Robi Kremer und zeigte sich bei seinen Erklärungen im Gemeinderat zudem wenig optimistisch, die Forderung jemals eintreiben zu können. Er schlug vor, endgültig auf die Forderung zu verzichten. Einige Ratsmitglieder protestierten zwar und meinten, bei Joseph E. handele es sich nicht um den typischen verarmten Schuldner. Immerhin habe er mit seinem Netzwerk ziemlich viel Geld verdient. Letztendlich beschloss der Rat dennoch, die Forderung fallen zu lassen.

Ob der unkontrollierte Wasserfluss Schaden in dem Haus in der Grand-Rue angerichtet hat, weiß bisher offenbar keiner der Beteiligten. Einnehmer Robi Kremer sagt dazu nur: „Es war niemand in dem Haus, um nachzuschauen.“