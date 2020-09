Auf 32 Kilometern fließt die Syr vom Südosten der Hauptstadt bis in die Mosel. An ihr lässt sich exemplarisch ablesen, welchem Druck aus Landwirtschaft und Wohnungsbau die Gewässer in Luxemburg ausgesetzt sind.

Wasserqualität der Syr: Besser, aber noch nicht gut genug

Volker BINGENHEIMER

Seit fast zehn Jahren sitzen Gemeinden, Behörden, Ministerien und Naturschutzverbände an einem Tisch, um die Syr zu einem besseren Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu machen ...