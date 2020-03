Die Pegelstände der Mosel fallen seit dem Sonntagmorgen. Für Entwarnung ist es jedoch noch zu früh: Ab Dienstag soll es wieder kräftig regnen.

Wassermassen schwellen wieder ab

Die Pegelstände der Mosel fallen seit dem Sonntagmorgen. Für Entwarnung ist es jedoch noch zu früh: Ab Dienstag soll es wieder kräftig regnen.

(vb) - Am Wochenende ist die Mosel nach kräftigem Regen in den vergangenen Tagen stark angestiegen. In Luxemburg erreichte der Fluss sein Maximum in der Nacht auf Sonntag.

Um 0 Uhr wurden 562 Zentimeter in Stadtbredimus und 469 Zentimeter in Remich erreicht, seither fallen die Pegel wieder. Am Nachmittag wurde die Meldehöhe unterschriten. Ab Dienstagmorgen sollen wegen kräftigen Regens aber einige Flusspegel schon wieder ansteigen.

Mosel steigt noch bis Sonntagmorgen Trotz des weitgehend trockenen Wetters am Samstag steigt die Mosel weiter - wenn auch langsam. Die Höchststände sollen am Sonntagmorgen erreicht sein.

Nachdem die Schifffahrt auf der Mosel zum Freitag eingestellt worden war, war der Fluss auch am Sonntagnachmittag noch gesperrt, wie ein Sprecher der Trierer Wasserschutzpolizei sagte. „Im Laufe des Abends werden die Schiffe wahrscheinlich wieder fahren können.“ Und zwar, wenn ein Pegelstand von 6,95 Metern unterschritten werde. Am Sonntag um 17.00 Uhr lag er schon nur noch 9 Zentimeter entfernt von dieser Schwelle und nach Prognosen des Hochwassermeldezentrums soll das Wasser vorerst weiter sinken. Ab Dienstag werde ein Wiederanstieg der Wasserstände erwartet - jedoch nicht über 7 Meter. Der Pegelstand des Flusses liegt normalerweise bei etwa 3,25 Metern.