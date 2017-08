(str) - Ein Wasserleitungsbruch zwischen der Rue de Bettembourg in Hesperingen am Dienstagnachmittag hat Folgen für den örtlichen Verkehr und die Trinkwasserversorgung in Fentingen.

So bleibt die viel befahrene Rue de Gasperich zwischen der Rue de Kockelscheuer und der Rue Nic Feyder vorraussichtlich bis Mittwochmittag gesperrt. Dadurch bedingt wird auch auf der Linie 195 die Bushaltestelle "Duelemerbaach" nicht angefahren.

Der Leitungsbruch führt auch dazu, dass die Trinkwasserversorgung im betroffenen Teilbereich der Rue de Bettembourg voerst nicht mehr gewährleistet werden kann. Sobald das Problem behoben ist, will die Gemeindeverwaltung die betroffenen Haushalte informieren.