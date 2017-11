(dho) - Eine Person versuchte am Sonntag gegen 21.30 Uhr einen Edelsteinhändler zu beklauen. Dieser kam von einer Mineralienausstellung in Kirchberg und machte einen Halt an der Autobahnraststätte in Wasserbillig.



Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass er einen Plattfuß hatte. Daher wechselte er seinen Reifen. Während er dabei war dies zu tun, hörte er, wie jemand die Tür seines Fahrzeuges öffnete.



Er schaute nach und sah eine Person, welche sich Edelsteine und Geld aus seiner Fahrerkabine in die Jacke steckte. Dem Händler und zwei Passanten gelang es, den Mann zu stellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an.



Ermittlungen ergaben, dass der Dieb für den Plattfuß des Händlers verantwortlich war. Er hatte einen Gegenstand unter den Reifen gelegt. Außerdem hatte er bereits während der Ausstellung in Kirchberg großes Interesse an den Edelsteinen gezeigt.