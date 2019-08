Der Fahrkartenschalter am Bahnhof Wasserbillig wird nicht erst im kommenden März, sondern schon diese Woche geschlossen.

Wasserbillig: Fahrkartenschalter schließt am Freitag

Volker BINGENHEIMER Der Fahrkartenschalter am Bahnhof Wasserbillig wird nicht erst im kommenden März, sondern schon diese Woche geschlossen.

Am Freitag werde der Schalter zum letzten Mal geöffnet sein, bestätigte CFL-Sprecherin Alessandra Nonnweiler dem LW auf Anfrage.



Die Schließung tritt damit lange vor Einführung des kostenlosen öffentlichen Transports in Kraft. Damit fällt der einzige CFL-Schalter im Bezirk Osten weg. Sieben weitere Bahnhöfe sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen, hieß es. Für viele Fahrten bräuchten die Passagiere keine Fahrkarten mehr, für kostenpflichtige Fahrten – zum Beispiel für die erste Klasse oder ins Ausland – könnten sie Tickets per Telefon oder im Internet kaufen.



Wie zuvor schon der Schöffenrat der Gemeinde Mertert, kritisierte gestern die CSV Mertert-Wasserbillig die Entscheidung der Bahngesellschaft. „Von Wasserbillig aus werden internationale Verkehrsknotenpunkte wie Koblenz oder Düsseldorf angefahren, dies unterstreicht die Wichtigkeit des Grenzbahnhofes Wasserbillig“, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Vor allem Bürger, die eine Beratung bräuchten oder sich mit dem Internet schwertun, würden den Service vermissen.

Bedauerlich sei die Schließung des Schalters auch für Kunden des Car-Sharing-Angebots Flex. Sie könnten sich nicht mehr vor Ort mit ihrem Führerschein persönlich anmelden, sondern müssten dafür nach Luxemburg-Stadt fahren. Die CSV bittet Minister Bausch, die Entscheidung zu überdenken.