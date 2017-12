(asc) - Vor einem Monat durfte sie zum ersten Mal in der Mosel baden, Ende des letzten Monats wurde sie feierlich eingeweiht. Und seit Sonntag ist die strombetriebene Moselfähre „Sankta Maria II“ offiziell in Betrieb.



Täglich wird sie nun wochentags zwischen 6.30 und 20 Uhr und am Wochenende zwischen 9 und 20 Uhr Passagiere, Fahrräder und Fahrzeuge vom deutschen Moselufer in Oberbillig über die Mosel nach Wasserbillig bringen. Nur bei Hochwasser oder wenn das Flusswasser bei eisigem Winterwetter zugefroren ist, muss auch die im deutschen Strahlsund gebaute Fähre ausharren, ehe sie wieder ihren Dienst leisten kann.

Ihre Vorgängerin „Sankta Maria I“ kann nun in „Rente“ gehen. Seit dem 30. April 1966 hatte sie ihren Dienst geleistet und so manchen Verkehrsteilnehmern den langen Umweg über die Moselbrücke in Grevenmacher erspart.