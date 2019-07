Am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr wurde die Einsatzzentrale Grevenmacher-Mertert zu einem Verkehrsunfall in der Route d'Echternach in Wasserbillig gerufen.

Wasserbillig: Auto fährt gegen Hauswand

(SC) - Dem CIS Grevenmacher-Mertert wurde ein Auto gemeldet, das gegen ein Hindernis gefahren war.

Bei ihrer Ankunft staunte das CIS Grevenmacher-Mertert nicht schlecht, als sie einen schwarzen Mercedes vorfanden, der ein Verkehrsschild umgefahren hatte und anschließend mit einer Hauswand kollidiert war. Der Fahrer hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr geradewegs in die Fassade eines Mehrfamilienhauses.

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt, er musste mit dem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Nach einer knappen Stunde war die Unfallstelle geräumt und der Einsatz des CIS Grevenmacher-Mertert beendet.