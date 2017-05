Das Regendefizit der letzten Monate beginnt, Spuren zu hinterlassen. Die Flusspegel sind für einen Monat Mai ungewöhnlich niedrig, auch die Grundwasserpegel beginnen, langsam zu fallen. Dies führt an einigen Trinkwasserquellen bereits zu erheblichen Rückgängen. Nach dem bereits trockenen Winter mit nur 45 Prozent der durchschnittlichen Regenfälle und einer darauf folgenden Rekordtrockenheit im Frühling haben viele Grundwasserpegel gelitten. Als dann in den letzten Tagen die Temperaturen auf über 30 Grad stiegen und der Verbrauch explodierte, zog das Umweltministerium nach Beratung mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Vertretern der Trinkwassersyndikate die Notbremse.



In einem Schreiben an sämtliche Kommunen spricht das Umweltministerium eine Reihe von Empfehlungen aus. „Wir verstehen dies als eine Vorwarnungs- und Sensibilisierungsphase vor den eigentlichen Warnphasen Orange und Rot. Damit sollen die gravierendsten Verschwendungen wie Bewässern der Parkanlagen, Betreiben von Springbrunnen oder das Benutzen von Hochdruckreinigern auf Seite der Gemeindedienste eingeschränkt werden“, so Umweltministerin Carole Dieschbourg. Um rund fünf bis bis zehn Prozent könnte der Verbrauch allein durch diese Maßnahmen bereits gesenkt werden.



Vorwarnphase in Kraft



Mit dieser Vorwarnphase sollen die Gemeinde und die Bevölkerung für die Problematik sensibilisiert werden, noch bevor es zu Verboten kommt. Diese sind in den Phasen Orange und Rot vorgesehen. Untersagt sind dann zum Beispiel die Autowäsche, das Rasensprengen oder das Befüllen von Swimmingpools. Zuletzt war die Phase Orange im Jahre 2006 in Kraft. „Wir wollen vor allem auch auf die Tatsache hinweisen, wie wichtig die begrenzte Ressource Wasser ist und welche Möglichkeiten es gibt, den Verbrauch einzuschränken“, so Dieschbourg.



Alarmphase Orange in Nommern



Einen Schritt weiter ist indes bereits die Gemeinde Nommern. Dort gilt seit Dienstag auf Initiative des Schöffenrates die Warnphase Orange. „Die Nachfrage lag bei den hohen Temperaturen einfach über dem, was wir aus den Quellen schöpfen, so Bernard Lamborelle, Schöffe in Nommern. “Zudem geben die Quellen wegen des trockenen Winters etwas weniger her als gewöhnlich.“

Damit treten in der betroffenen Gemeinde auch eine Reihe von Verboten in Kraft. Ausgenommen sind allerdings gewerbliche Betriebe. Es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Wochen andere Gemeinden diesem Beispiel folgen folgen werden. Dies gilt insbesondere für jene, die einzig auf eigene Quellen angewiesen sind.

Sorgen der Landwirte

Betroffen von der aktuellen Trockenheit ist aber auch die Landwirtschaft. Forderungen nach Finanzhilfen und niedrigere Wasserpreise greifen laut Dieschbourg aber zu kurz: “ Landwirtschaftliche Betriebe beziehen ihr Wasser heute bereits zum Vorzugspreis, auch wenn wegen der Gemeindeautonomie unterschiedliche Preise angewandt werden. Einzelne Betriebe, und insbesondere Gemüsebauern, bekamen aber Ausnahmegenehmigungen um Brunnen oder Wasserläufe anzuzapfen. Das Motto muss aber auch hier lauten: Das Wasser soll sparsam eingesetzt werden.“