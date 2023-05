Story verpasst? Das „Luxemburger Wort“ erklärt die Ausgangslage an Mosel und Sauer vor den Kommunalwahlen am 11. Juni.

Was Sie noch nicht über die Gemeindewahlen im Osten wussten

Rosport-Mompach pocht auf Hochwasserschutz

Der 11. Juli wird für die Einwohner von Rosport-Mompach ein wichtiger Moment: An diesem Tag wechselt die Fusionsgemeinde aus 14 Dörfern zum Proporzsystem. In der stark vom Hochwasser vom Juli 2021 betroffenen Gemeinde gibt es in den kommenden sechs Jahren viel zu tun. Größtes Projekt ist der Neubau der Mehrzweckhalle Born. Zum Artikel. (erschienen am 26.03.2023).

Befort will Dorfzentrum rund um das Herrenhaus beleben

Mit ihren derzeit 3.045 Einwohnern ist die Gemeinde Befort Ende September ganz knapp in den Kreis der Proporzgemeinden aufgerückt. In der malerisch gelegenen Gemeinde inmitten der Felsenlandschaft des Müllerthals stehen viele Veränderungen bevor. So soll in den etwas verschlafenen, historischen Ortskern wieder mehr Leben einkehren. Weiterlesen. (08.04.2023)



Schengen: Kritik um Zentralschule und Tourismus

„Es wird spannend“, prophezeit Michel Gloden. Der Bürgermeister der Gemeinde Schengen wirkte im LW-Interview entspannt. Am 11. Juni wird Schengen erstmals als Proporzgemeinde wählen. Die Gemeinde will mit „positivem Lebensgefühl“ bei den Einwohnern punkten. Auch kleine Veränderungen sind laut den Verantwortlichen wichtig. Mehr zum Thema. (16.04.2023)

Parteien in Betzdorf wollen Klima schützen und Neubürger integrieren

Kurz vor den Gemeindewahlen sind in der Gemeinde Betzdorf an jeder Ecke Bagger und Handwerker zu sehen. In atemberaubendem Tempo hat der Schöffenrat aus LSAP und CSV in den vergangenen sechs Jahren Bauprojekte vorbereitet und durchgezogen – für vergünstigten Wohnraum, Begegnungsstätten und für die Kinderbetreuung. Auch nach den Wahlen wird die Bauaktivität weitergehen. Lesen Sie den Artikel. (22.04.2023)

Majorzgemeinden im Osten: Wenn die Bürger Lust auf Mitbestimmung haben

Viel Bewegung gibt es in den Gemeinden unter 3.000 Einwohnern an Mosel und Sauer. Zur Gemeindewahl am 11. Juni tritt so manch altgedienter Bürgermeister nicht mehr an. Anderswo will ein junges Team seinen Wahlerfolg wiederholen oder fast der gesamte Gemeinderat formiert sich zu einem Team. Zum Artikel. (02.05.2023)



Bad Mondorf: Das Velodrom und die Sache mit den Finanzen

Noch geht es gemächlich zu in der Gemeinde, die in Luxemburg und über die Grenzen hinaus vor allem durch die Thermalbäder, den Park und das Casino bekannt ist. Doch das könnte sich bald ändern. In der von der Regierung vorgegebenen Landesplanung soll sich Bad Mondorf zu einem regionalen Anziehungspunkt entwickeln. Zum Artikel. (05.05.2023)



Wie Junglinster die Folgen des Einwohnerwachstums auffängt

In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Junglinster stark angestiegen – um knapp 3.000 Menschen in den letzten 20 Jahren. Die rasante Entwicklung verursacht Wachstumsschmerzen an allen Ecken und Enden. Schulhäuser, Kinderbetreuung, Räume für informelle Bildung, Kultur und Sport und natürlich der Verkehr – alles ist betroffen. Mehr im Artikel. (13.05.2023)



Weitere Artikel über Gemeinden im Osten folgen in den kommenden Wochen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Mehr über die Gemeindewahlen 2023 in Luxemburg:

