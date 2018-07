Nach 38 Jahren der Diskussion soll sich nun in Hosingen endlich etwas tun. Bis zu 18.000 Fahrzeuge durchqueren die Ortschaft aktuell täglich. Zudem wird die N7 neu gestaltet und die Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt.

Was lange währt

Marc HOSCHEID Nach 38 Jahren der Diskussion soll sich nun in Hosingen endlich etwas tun. Bis zu 18.000 Fahrzeuge durchqueren die Ortschaft aktuell täglich. Zudem wird die N7 neu gestaltet und die Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt.

Sie hat eine Länge von rund vier Kilometern, ist 16,9 Meter breit, beinhaltet einen 320 Meter langen vierspurigen Tunnel und kostet 70 Millionen Euro; dies sind die wichtigsten Eckdaten der zukünftigen Umgehungsstraße von Hosingen.

Wer am Montag den Festsaal des Kulturzentrums in Hosingen betrat, schaute sich ungläubig um. Bei der enormen Anzahl an Menschen, die sich hier versammelt hatten und auf eine Bühne samt Leinwand blickten, hätte man von einem Public Viewing des Weltmeisterschaftsfinales im Fußball ausgehen können. Doch tatsächlich ging es um die Präsentation einer Umgehungsstraße für die Ortschaft im hohen Norden des Landes.



Dass diese Thematik in der Region durchaus einen hohen Stellenwert einnimmt, verdeutlichte nicht nur die große Menge an interessierten Bürgern, sondern auch die Präsenz zahlreicher Politiker. Der heimliche Star des Abends waren aber weder ein Minister noch die Umgehungsstraße selbst, sondern eine kleine rötlich gefärbte Katze, die es sich zeitweise auf der Bühne bequem machte und das Publikum mit ihrem gelegentlichen Erscheinen zum Lachen brachte. Dennoch, der eigentliche Grund für die Informationsversammlung war durchaus ein ernster.



Seit mittlerweile fast vier Jahrzehnten wird nämlich bereits über die ominöse Umgehungsstraße diskutiert. Mehrfach schien man kurz vor einem Durchbruch zu stehen, bevor das Projekt dann doch wieder in einer Schublade verschwand. Dabei war laut Bürgermeister Romain Wester eigentlich immer klar, dass nur die nun auch zurückbehaltene Westvariante wirklich Sinn mache. Diese führt aus südlicher Richtung betrachtet vom Verteilerkreis in der Industriezone Hosingen bis zum sogenannten Duerschterhaischen zwischen Hosingen und Marnach.



Doch nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das Projekt befindet sich momentan in der Phase des avant projet détaillé (APD), so Claude Turmes, Staatssekretär für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. Läuft alles nach Plan, soll das Gesetz Mitte 2019 im Parlament votiert und Mitte oder Ende 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Diese sollen 2023 komplett abgeschlossen sein. Ob dieser doch eher ambitioniert anmutende Zeitplan auch tatsächlich eingehalten werden kann, darf angesichts von Problemen bei der Akquisition der benötigten Grundstücke jedoch wohl zumindest bezweifelt werden.



Keine vier Spuren



Es ging an diesem Abend jedoch nicht ausschließlich um die Umgehungsstraße, sondern es wurde ebenfalls das Gesamtprojekt N 7 vorgestellt. Diese vom Fridhaff bis zur Schmëtt reichende Straße soll ihr Gesicht in den kommenden Jahren nämlich grundlegend verändern. Neben Hosingen, erhält auch Heinerscheid eine Umgehungsstraße, auch wenn hierfür noch kein Zeitrahmen genannt wurde.



Außerdem wird zukünftig eine 1,70 Meter breite doppelte Schutzplanke die drei Spuren voneinander trennen und für mehr Sicherheit sorgen. Darüber hinaus werden sämtliche Kreuzungen entlang der N 7 durch den Bau von Unterführungen und Kreisverkehren verschwinden. Diese Maßnahme erlaubt es, die momentan an diesen Punkten existierenden Tempo-70-Zonen zu entfernen. So soll das Tempolimit auf der gesamten Strecke auf 90 Stundenkilometer limitiert werden. Dies bedeutet also auch das Aus für sämtliche Tempo-110-Zonen.



Dass die Straße nicht auf vier Spuren ausgebaut werden soll, war eines der Hauptthemen bei der an die Präsentation anschließende Fragerunde. So verwies Martine Hansen, designierte CSV-Spitzenkandidatin des Bezirks Norden, auf das Wahlprogramm ihrer Partei, welches den Ausbau zu einer vierspurigen Straße beinhalte.



Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister Bausch entgegnete sichtlich angefasst, dass solche Versprechungen in seinen Augen aufgrund der zu erwartenden Probleme beim Erwerb der benötigten Grundstücke nicht realistisch seien. Man habe in der Vergangenheit lange genug diskutiert, nun müsse endlich gehandelt werden. Außerdem rechtfertige eine Zahl von 18 000 Fahrzeugbewegungen pro Tag einen solchen Ausbau nicht.



N 7 zwei Wochen gesperrt



Ein Einwohner Hosingens erkundigte sich über geplante Maßnahmen angesichts der zu erwartenden Lärmbelästigung, welche von einer solchen Straße, auf der die Fahrzeuge mit 90 anstatt 50 Stundenkilometern fahren, ausgeht. Dieser Problematik sei man sich durchaus bewusst und eine darauf spezialisierte Firma führe diesbezüglich gerade Studien durch, so Marc Ries, der verantwortliche Beamte der Straßenbauverwaltung. Wenn nötig, werde man entlang einiger Streckenabschnitte eine Schallschutzmauer errichten.



Auf die während der vergangenen Monate durchgeführten Arbeiten entlang der N 7 angesprochen, erklärte Marc Ries, dass diese in keinem direkten Zusammenhang zu dem späteren Projekt stünden. Dabei habe es sich vielmehr um Arbeiten gehandelt, welche die zwischenzeitlich nicht mehr gegebene Konformität der Straße wiederhergestellt hätten.



Des Weiteren kündigte er an, dass die Straße voraussichtlich in der zweiten Julihälfte 2019 für zwei Wochen gesperrt wird. Dies um den etwas in die Jahre gekommenen Asphaltbelag zu erneuern.