Aktivisten aus Strasbourg, Marseille und Paris reisten am Samstag nach Luxemburg. Sie schlossen sich der Corona-Demo an und schlugen Radau. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

Was halten Sie von den Krawalltouristen?

Aktivisten aus Strasbourg, Marseille und Paris reisten am Samstag nach Luxemburg. Sie schlossen sich der Corona-Demo an und schlugen Radau. Was denken Sie darüber?





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.