Bei vielen gehen momentan einige Uhren zu Hause nach. Der Grund dafür ist, dass das europaweite Stromnetz außergewöhnlichen Schwankungen der Netzspannung unterliegt. Aber was hat das nun mit den Uhren zu tun?

Was ein Streit mit der Zeit macht

Der heimliche Uhrenversteller ist aufgeflogen. Ein Streit um die Strommengen, die zwischen den Ländern Kosovo und Serbien fließen, ist der Auslöser dafür, dass auch hierzulande so manche Herduhren oder Radiowecker bis zu sechs Minuten nachgehen.



Aber was haben nun ausgelassene Energielieferungen in der Ferne mit der Uhrzeit von nur einigen bestimmten Uhren hierzulande zu tun? So manches, denn die betroffenen Uhren werden durch das Stromnetz gespeist und sind demzufolge nicht mit einem eigenen Taktgeber ausgestattet. Solche Synchronuhren messen den Ablauf der Zeit über Schwingungen des Wechselstroms aus der Leitung. Dies klappt meist relativ präzise, solange das Stromnetz eine Standardfrequenz von 50 Hertz hat. Leichte Schwankungen können kurzfristig durch Hinzufügen oder Weglassen von Energie korrigiert werden, sodass elektrische Uhren eigentlich maximal bis 20 Sekunden vor- oder nachgehen.



Eine Seltenheit

Seit Mitte Januar ist jedoch ein Fall eingetreten, über den der Verband der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E) sagt, dass es ihn so noch nicht gegeben hat. Über mehrere Wochen hinweg ist es zu Abweichungen bei der Netzfrequenz gekommen, die so im Schnitt bei nur 49,95 Hertz lag. Es hatte aber keine zusätzliche Energieeinspeisung gegeben, um die Differenz auszugleichen.



Als Ursache für das Fehlen des Stroms gilt ein bereits länger andauernder politischer Streit um Strommengen zwischen den zuständigen Behörden der Länder Kosovo und Serbien. Im Kosovo sei momentan die Produktion in zwei großen Stromerzeugungsanlagen ausgesetzt worden, erklärt der Europa-Abgeordnete und Mitglied des Energieausschusses Claude Turmes. Damit hat das Land sich über Vereinbarungen hinweggesetzt, durch die die Länder sich dazu verpflichtet haben, eine bestimmte Strommenge zu liefern, um die Stabilität des Netzes zu garantieren.



Die Europäische Kommission hat ein Ultimatum gestellt



Der Europäische Übertragungsnetzbetreiber fordert auf seiner Internetseite Regierungen und Politiker dringend auf, zu handeln. „Die Europäische Kommission hat interveniert und dem Land ein Ultimatum gestellt“, erklärt Claude Turmes. Die geringe Netzfrequenz ist zum Problem in 25 europäischen Ländern geworden, die an das Stromnetz angebunden sind. Denn nicht nur die Uhren müssen nun alle paar Tage angepasst werden; auch kann es zu Schäden an spezialisierten Industriemaschinen kommen, wenn die Frequenz dauerhaft niedrig ist.

Sobald das Land die Stromlieferung wieder aufnimmt, werden sich die Uhren selbstständig, sehr langsam, anpassen. Spätestens also, wenn die Uhren wieder im Gleichschritt mit den Quarz- und Funkuhren ticken, ist klar: Der Konflikt wurde gelöst. Einfacher ist es aber wohl, selber nachzuhelfen.