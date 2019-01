Am 12. November 1959 wurden die Kärenhal und die Silos in Mersch eingeweiht. 60 Jahre später hat das Agrozenter keine Daseinsberechtigung mehr. In den kommenden Monaten müssen beide Gebäude einem Neubaugebiet weichen.

Was bleibt, ist die Erinnerung

Nadine SCHARTZ Am 12. November 1959 wurden die Kärenhal und die Silos in Mersch eingeweiht. 60 Jahre später hat das Agrozenter keine Daseinsberechtigung mehr. In den kommenden Monaten müssen beide Gebäude einem Neubaugebiet weichen.

Noch stehen die Kärenhal und die Silos des ehemaligen Agrozenters inmitten der Ortschaft Mersch. Doch in den kommenden Monaten werden die Bagger auf dem Areal anrollen. Dann nämlich werden beide Gebäude komplett abgerissen. Eine Entscheidung, die auf geteilte Meinungen stößt. Zustimmung auf der einen Seite, Bedauern auf der anderen Seite – spiegelt die Kornhalle doch einen Teil der landwirtschaftlichen Vergangenheit des Landes wider.

Der erste Spatenstich für das Agrozenter der Centrale paysanne luxembourgeoise (Cepal) erfolgte am 10 ...