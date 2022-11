In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um Erwartungen ans Jahresende.

Weihnachtsgazettchen

Warum Weihnachten nicht unbedingt die schönste Jahreszeit ist

Es ist wieder so weit: Der Advent läutet die Weihnachtszeit ein. Von überall her glitzern die Lichter und die Werbeprospekte füllen die Briefkästen noch mehr als sonst, damit ja nur niemand es verpasst, tolle Geschenke zu kaufen. Mit allen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln wird uns eingetrichtert, dass dies die schönste Zeit des Jahres ist.

Wenn Sie mich fragen, von wegen schönste Zeit des Jahres. Das ist blanker Unfug. Was soll so schön sein, wenn es morgens noch dunkel ist, wenn man das Haus verlässt und es abends schon wieder dunkel ist, wenn man zurückkommt? Nass und kalt ist es, durch den Nebel sieht man die Hand nicht vor dem Gesicht. Die Schlange an der Kasse im Einkaufszentrum ist noch länger als sonst. Und während der eigentlichen Feiertage braucht man nur den Polizeibericht zu lesen, um festzustellen, dass Streitereien und Schlägereien explosionsartig zunehmen. Was bitte schön, soll daran so schön sein?



Jede Zeit ist so schön, wie man sie macht.

Ja, ich weiß, man trifft sich mit der Familie, es gibt allerlei Leckereien zu naschen. Aber was ist daran so besonders? Die Verwandten kann man das ganze Jahr über sehen und auch die Konditoren backen das ganze Jahr über.

Zugegeben, einen Stollen oder eine Bûche mitten im Juli wäre etwas komisch, aber das allein macht nicht die schönste Zeit des Jahres aus. Wie wäre es mit dem Frühjahr, wenn die Bäume blühen und die Tage länger werden? Und der Sommer ist, zumindest für mich, auch ein heißer Kandidat. Gemütlich draußen sitzen und mit Verwandten oder Freunden die Welt verbessern kommt für mein Empfinden dem Begriff der schönsten Zeit viel näher als das aufdringliche Weihnachtsgetöse. Aber, wie war das noch mal? Jede Zeit ist so schön, wie man sie macht.



