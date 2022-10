Bis 1935 wurde aus Belval Mineralwasser in die ganze Welt exportiert. Das Umweltministerium sieht eine Neunutzung der Quelle aber kritisch.

Parlamentarische Frage

Warum die Wasserquelle in Belval nicht wieder angezapft wird

Glenn SCHWALLER

Mineralwasser aus Belval: Was heute eher befremdlich klingt, war bis in die 1930er-Jahre Realität. Während gut 40 Jahren fasste die „Société Anonyme Générale des eaux minérales de Bel-Val“ dort nämlich eine Quelle und betrieb eine eigene Mineralwasserfabrik.

Obwohl die Trinkwasserquelle seit 1935 nicht mehr genutzt wird, rückte sie nun wieder in den Fokus der öffentlichen Debatte. Grund hierfür ist insbesondere der heiße und trockene Sommer, der die Sorgen vor einem Engpass der Trinkwasserversorgung neu befeuert hat. Neben Wassersparmaßnahmen und dem Schutz der bestehenden Ressourcen strebt die Regierung nämlich auch die Erschließung neuer Quellen an, drohen sich Sommer wie der diesjährige in Zukunft häufiger zu wiederholen.

Deswegen erkundigten sich die beiden CSV-Abgeordneten Georges Mischo und Marc Spautz in einer parlamentarischen Frage bei Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) nach einer möglichen Neunutzung der Wasserquelle in Belval.

Quelle in Belval ist ungeeignet

Welfring erklärt, dass aktuell zwar mehrere Projekte verfolgt würden, bei denen neue Bohrungen realisiert oder bereits stillgelegte Quellen wieder belebt werden sollen, einer Neunutzung der Belvaler Quelle steht die Ministerin jedoch kritisch gegenüber.

Hierfür gibt es gleich mehrere Gründe, allen voran den historischen Kontext des Standortes. Das Gelände, auf dem sich die Quelle befindet, war nämlich jahrzehntelang von der früheren Eisen- und Stahlindustrie geprägt, die im Boden sowie im Grundwasser ihre Spuren hinterlassen habe, so Welfring. „Es ist nicht auszuschließen, dass durch Schadstoffrückstände die Trinkwasserqualität nicht garantiert werden könnte“, begründet die Ministerin.

Bereits Anfang der 2000er-Jahre sei eine Neunutzung der Quelle in Betracht gezogen und entsprechende Studien durchgeführt worden. Wegen der genannten industriellen Vergangenheit des Standortes sei diese Idee aber schnell wieder verworfen worden, erinnert die Grünen-Politikerin.

Als Bel-Val für Mineralwasser stand Die Bezeichnung Belval wird heute mit der Universität und der Stahlindustrie in Verbindung gebracht. Dabei verdankt das Viertel einer Quelle seinen Namen.

Es ist jedoch nicht das einzige Argument, das gegen ein Wiederaufleben der Quelle spricht. Um diese zu nutzen, müssten nämlich die Trinkwasserschutzzonen geändert werden, was unter anderem zu Einschränkungen für den Bau künftiger Gebäude führen würde. „Diese Einschränkungen, die die Trinkwasserqualität garantieren sollen, sind auf einem früheren Industriestandort mit aktueller urbaner Entwicklung nicht realistisch“, so Welfring weiter.

Auch die niedrige Lage der Quelle, welche sie sehr anfällig gegenüber Infiltrationen der Oberfläche mache, spreche gegen eine Neunutzung der Source Bel-Val, erläutert die Umweltministerin abschließend.

Neue Quelle in Esch geplant

Obwohl die Mineralwasserquelle in Belval somit kein zweites Leben erhalten dürfte, erinnert Welfring in ihrer Antwort jedoch daran, dass vorgesehen ist, eine neue Quelle auf der Gemeindegrenze zwischen Esch und Schifflingen in Betrieb zu nehmen. Dort sei eine entsprechende Bohrung geplant. „Diese Quelle ist aufgrund ihrer Lage deutlich besser geeignet als der Standort in Belval“, so Welfring.

Rückblick: Als Belval Mineralwasser in die ganze Welt exportierte Heute ist Belval von den Überbleibseln der Stahlindustrie, der Universität und modernen Wohnhäusern geprägt. Begonnen hat die Geschichte des Standortes jedoch mit Mineralwasser. Die Quelle Bel-Val, die eine Förderleistung von 300.000 Litern pro Tag aufwies, wurde im Jahr 1891 gefasst, zwei Jahre später kam das Wasser schließlich in den Handel. Und dies mit Erfolg. Getrunken wurde das Mineralwasser der „Source Bel-Val“ nicht nur in Luxemburg, sondern auch im Ausland, beispielsweise in Nord- und Südamerika oder in China. Nach mehreren erfolgreichen Jahrzehnten musste die Mineralwasserfabrik angesichts der Wirtschaftskrise im Jahr 1935 jedoch Insolvenz anmelden und wurde stillgelegt. 1937 wurde die Fabrik schließlich an die Arbed verkauft. Die Quelle existiert bis heute. 2002 wurde sie wiederentdeckt, jedoch nicht wiederbelebt. Die alte Quellenfassung wurde zubetoniert und ein Deckel darauf gemacht. Seitdem fristet sie ein Dasein im Vergessenen.

