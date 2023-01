Warum die Ausweitung des Wahlrechts die Karten neu mischen könnte

Nachwirkungen des Hochwassers in Rosport-Mompach

Weil das Mehrzweckgebäude in Born beschädigt ist, musste die Maison relais nach Rosport umziehen. In wenigen Wochen ist dort ein Modulargebäude in die Höhe gewachsen.