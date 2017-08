(dho) - Es ist wieder Wartungs- und Reinigungszeit für die Tunnels in Luxemburg. Begonnen wird am Montag mit dem Tunnel Gousselerbierg auf der A7 zwischen Mersch und Lorentzweiler. Aus diesem Grund kann es zu Stoßzeiten zu lokalen Störungen kommen, wie die Straßenbauverwaltung am Montag mitteilt.



Gearbeitet wird zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Der Verkehr wird während dieser Zeit jeweils durch ein Rohr geleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Samstag.



In der kommenden Woche wird dann im Tunnel Grouft gearbeitet. Hier wird mit zweiwöchigem Arbeitsaufwand gerechnet. Anschließend finden Arbeiten unter anderem in den Tunneln in Mondorf und Cents statt.



Außerdem finden in vielen Tunneln diese Woche auch Reinigungsarbeiten statt, wofür sie Abends und Nachts teilweise gesperrt sein werden.