Neuer Pop-Up-Spot

Wartezeit für Booster-Impfung auf vier Monate verkürzt

Ab Donnerstag kann man sich in der Bahnhofshalle impfen lassen.

Das Pop-Up-Impfzentrum in der Grand-Rue wird an den hauptstädtischen Bahnhof verlagert. Ab Donnerstag kann man sich in der CFL-Halle zwischen 10 und 16 Uhr impfen lassen. Das neue Pop-Up-Zentrum ersetzt damit jenes aus der Grand-Rue, welches am 31. Dezember geschlossen werden musste, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Das Ministerium rät Interessenten generell, mit der Booster-Impfung zu warten, bis man eine Einladung zugeschickt bekommt. So lassen sich unnötige Wartezeiten vermeiden.

Vier Monate

Booster-Impfungen sind ab sofort nach vier und nicht mehr erst nach sechs Monaten möglich. Dies gilt für Personen, die eine Doppel-Impfung mit Moderna oder Biontech bekommen haben und für Personen, die mit AstraZeneca geimpft wurden. Beim Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson gilt eine Wartezeit von einem Monat bis zum „Booster“.

„Booster“-Impfungen werden in den regulären Impfzentren (Belval, Ettelbrück, Findel und LuxExpo) weiterhin nur mit Termin verabreicht. Lediglich Personen, die im Ausland geimpft wurden, können sich in diesen Zentren ohne Terminvereinbarung die Auffrischungsspritze holen.

Auf impfen.lu finden Interessierte eine Liste der Zentren und Ärzte, die an der Kampagne teilnehmen. Bei weiteren Fragen kann die Hotline 247-65533 angerufen werden.

