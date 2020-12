Vor zehn Jahren wurde in Luxemburg das letzte Mal an Weihnachten eine üppige Schneedecke verzeichnet. In diesem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit auf Schneefall an den Feiertagen recht gering.

Warten auf weiße Weihnachten

Sophie HERMES Vor zehn Jahren wurde in Luxemburg das letzte Mal an Weihnachten eine üppige Schneedecke verzeichnet. In diesem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit auf Schneefall an den Feiertagen recht gering.

Der Traum von weißen Weihnachten wird im Großherzogtum wohl auch in diesem Jahr nicht erfüllt. Dennoch soll sich das Wetter an den Feiertagen wieder von einer etwas winterlicheren Seite zeigen. Dass sich dann auch einzelne Schneeflocken sehen lassen, kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Pünktlich zu Heiligabend soll am Donnerstag im Laufe des späten Nachmittags oder des Abends eine markante Kaltfront über Luxemburg hinwegziehen und dafür sorgen, dass sich die Temperaturen, die zuletzt recht mild waren, wieder im Bereich des saisonalen Schnitts einpendeln ...