Verzögerungen bei der Lieferung von Schulbüchern sind ein ärgerliches und wiederkehrendes Phänomen. Daran hat auch die Gratis- vergabe des Lehrmaterials nichts geändert.

Lokales 2 Min.

Warten auf Godot

Jacques GANSER Verzögerungen bei der Lieferung von Schulbüchern sind ein ärgerliches und wiederkehrendes Phänomen. Daran hat auch die Gratis- vergabe des Lehrmaterials nichts geändert.

Rund 14,5 Millionen Euro hat sich das Bildungsministerium das Gratis-zur-Verfügung-Stellen von Schulbüchern kosten lassen. Allgemein wurde das Prinzip, nach dem man sich bei eschoolbooks.lu anmeldet und dann die benötigte Bücherliste ausdruckt, positiv aufgenommen. Es gibt aber mittlerweile auch punktuelle Kritik. Knapp zwei Wochen vor den Allerheiligenferien bleiben nämlich viele Bücher trotz frühzeitiger Bestellungen bis heute nicht lieferbar.



Wiederkehrendes Phänomen



„Das Phänomen taucht alle Jahre wieder auf und ist vor allem auf den späten Schulstart in Luxemburg zurückzuführen“, so Anne Diderich, Präsidentin der luxemburgischen Buchhändler. „Die Schüler aus den Nachbarländern haben dann bereits die Bestände aufgekauft und die Lager sind leer gefegt“. Laut Diderich kommt aber ein weiteres Problem hinzu: „Die Zahl der Sekundarschüler ist sehr stark gestiegen, was zu Problemen beim Lagermanagement führt. Vor allem aber haben die Geschäfte zurzeit ein enormes Platzproblem.“ „Ich appelliere an die Schüler, unbedingt ihre bereits bestellten Bücher abzuholen. Dies auch für den Fall, dass noch nicht alle Bücher geliefert werden können. Zudem sollten die Schüler, die alle bestellten Bücher erhalten haben, unbedingt auch ihr Konto bei eschoolbooks.lu abschließen“.

Die Schüler ihrerseits argumentieren, dass sie sich nicht für jedes eingetroffene Buch in die Verkaufsstelle begeben wollen. Es gibt aber weitere unerwartete Nebeneffekte: So gibt es Schüler, die trotz der bereits begonnenen Kurse vorläufig auf den Kauf von Schreibzeug und Heften verzichten, weil ihre Buchlieferung noch nicht eingetroffen ist. Mit der Lieferung und dem Abschluss erhalten die Schüler dann auch die Möglichkeit, ihr nicht benötigtes Geld in Form von Einkaufsgutscheinen einzukassieren. Und erst dann wollen sie auch ihre Hefte und sonstiges Schreibzeug erstehen.



Pragmatische Lösungen



Das Bildungsministerium bestätigt einzelne Lieferengpässe, die seien aber eigentlich nicht ungewöhnlich. Sollte die Lieferzeit nicht verkürzt werden können, müsse die Auswahl eventuell angepasst werden. Laut Ministerium hätten die Verspätungen aber nicht zu Störungen des Schulunterrichts geführt, man habe pragmatische Lösungen gefunden. Zudem sei in einer kürzlich stattgefundenen Unterredung mit den Buchhändlern versprochen worden, dass die Engpässe demnächst behoben würden. Zudem hätten die Schüler die Möglichkeit, Bestellungen zu stornieren. Dies gelte für Wartezeiten ab zwei Wochen, der Buchhändler kann auf Wunsch die Bestellung auf mybooks.lu zurückstellen.

Laut Anne Diderich orientiere der Großteil der Lehrer sich zwar an den Büchern des offiziellen Lehrprogramms. „Trotzdem wurde uns zugetragen, dass es auch dort immer noch zu Unregelmäßigkeiten kommt und Lehrer Büchermaterial verlangen, das eigentlich nicht vorgesehen ist“, so Diderich. Dies sei zum Beispiel besonders im Englischunterricht der Fall, wo Lehrer auf die eigentlich vorgeschriebenen Materialien von Headway verzichten und anderes Lehrmaterial bevorzugen würden. Laut Bildungsministerium sei es in einigen wenigen Fällen zu solchen Missverständnissen gekommen. Diese hätten aber im Gespräch mit der Schuldirektion geklärt werden können.

Lukrativer Parallelmarkt

Clevere Schüler haben übrigens bereits herausgefunden, wie sich die geerbten Schulbücher der älteren Geschwister doch noch in bare Münze umsetzen lassen: Sie erstehen von den Gutscheinen Schulranzen und Taschen trendiger Marken und verscherbeln sie anschließend preisgünstig an Klassenkameraden.