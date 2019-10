Tollwut ist und bleibt auch für den Menschen eine unheilbare und tödliche Krankheit. Dennoch werden vermehrt Hunde aus Nicht-EU-Staaten importiert, die nicht geimpft sind und daher ein hohes Risiko bergen.

Warnung vor Importhunden ohne Tollwutimpfung

(str) - Die Veterinärinspektion ist in den vergangenen Wochen mehrfach mit Hunden konfrontiert worden, die aus Nicht-EU-Staaten importiert wurden und die nicht gegen Tollwut geimpft waren. Zudem fehlten gesetzlich vorgeschriebene Dokumente.

Das Landwirtschaftsministerium, dem das Veterinäramt untersteht, betont in diesem Zusammenhang, dass Tollwut nach wie vor eine gefährliche und unheilbare Krankheit ist, an der jährlich rund 60.000 Menschen weltweit sterben. In den meisten Fäll hat der Biss eines infizierten Hundes zu der Krankheit geführt.

Angesichts des hohen Risikos raten die Behörden von Importen aus Drittstaaten ab. Vielmehr sollen Interessenten sich an professionelle Züchter oder an die nationalen Tierasyle wenden, wenn sie sich einen Hund zulegen wollen.



Wenn aber kein Weg an einem Import aus einem Drittland vorbeiführe, solle sich im Vorfeld beim Veterinäramt über die gesetzlichen Vorgaben erkundigen.