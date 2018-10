Wegen Listerienbefalls sieht die Lebensmittelkette Auchan sich gezwungen, ein bestimmtes Falafel-Produkt zurückzuziehen. Auch Hema hat eine Warnung an Soja-Allergiker ausgegeben.

Warnung vor Falafel-Bällchen und Spekulatius

Auchan hat die luxemburgischen Lebensmittelbehörden über den Rückruf des Produkts "8 Falafels Kichererbsen, Karotten & Koriander" von ATELIER BLINI informiert, da Listerien-Bakterien nachgewiesen wurden.



Dies gilt für alle Produkte mit einer Haltbarkeit bis zum 15.11.2018. Die betreffenden Produkte wurden vom Vertriebspartner in Luxemburg aus dem Verkauf genommen, aber ein Teil davon wurde an den Endverbraucher verkauft. Aus diesem Grund bitten die luxemburgischen Behörden für Lebensmittelsicherheit die Verbraucher, das Produkt nicht zu konsumieren und an den Verkaufspunkt zurückzubringen.

Personen, die dieses ungekochte Produkt konsumiert haben und ein isoliertes Fieber oder Kopfschmerzen haben, wird empfohlen, ihren Arzt aufzusuchen und diesen Konsum zu melden. Schwangere Frauen, Kinder sowie immungeschwächte und ältere Menschen sollten auf diese Symptome besonders achten.



Diese Symptome können auf eine Listeriose hinweisen, eine Krankheit, die schwerwiegend sein kann. Es handelt sich nur um das Produkt "8 Falafels Kichererbsen, Karotten & Koriander" mit den angegebenen Haltbarkeitsdaten. Andere Produkte der gleichen 'Apero'-Serie sind nicht betroffen.

Auch Hema von Rückruf betroffen

Hema rät Soja-Allergikern vom Verzehr der unten abgebildeten Spekulatius-Rollen ab. Irrtümlicherweise wurde Soja als Zutat nicht auf der Verpackung angegeben. Betroffen sind Rollen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.10.2018.